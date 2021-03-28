Феттель: чувствую себя достаточно молодым, чтобы продолжать выступать ещё через пять лет

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал о планах на будущее.

«Важно, чтобы команда становилась лучше c каждой неделей, с каждым месяцем и каждым годом. Это долгосрочный проект, над которым мы с «Астон Мартин» работаем вместе. Я чувствую себя достаточно молодым, чтобы продолжать выступать ещё через пять лет», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.

В квалификации Гран-при Бахрейна немец показал только 18-й результат. На последнем быстром круге немец не сумел улучшить его из-за жёлтых флагов, вывешенных из-за остановившейся на трассе машины Карлоса Сайнса. Помимо этого, Феттель был вызван к стюардам за игнорирование жёлтых флагов после разворота российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина.