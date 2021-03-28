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Чжоу Гуаньюй выиграл третью гонку Формулы-2 в Бахрейне, Роберт Шварцман — 7-й

Чжоу Гуаньюй выиграл третью гонку Формулы-2 в Бахрейне, Роберт Шварцман — 7-й
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
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Пилот «УНИ-Виртуози» Чжоу Гуаньюй выиграл третью спринтерскую гонку Гран-при Формулы-2 в Бахрейне.

Второе место занял пилот «Карлин» Дэн Тиктум, однако пилот находится под расследованием за аварию с Оскаром Пиастри. Британец пошёл на обгон Пиастри, после чего их машины столкнулись во втором повороте.

Россиянин Роберт Шварцман, несмотря на штраф в виде проезда по пит-лейну, пробился на седьмое место и благодаря быстрейшему кругу набрал 8 очков в общем зачёте.

Формула-2. Гран-при Бахрейна. Третья спринтерская гонка

1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 32 круга
2. Дэн Тиктум («Карлин») +0,4
3. Лайам Лоусон («Хайтек») +2,9
4. Рихард Версхор («МП Моторспорт») +4,0
5. Маркус Армстронг («ДАМС») +9,7
6. Джехан Дарувала («Карлин») +11,9
7. Роберт Шварцман («Према») +12,1
8. Тео Пуршер («АРТ») +18,4
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») +19,7
10. Маттео Наннини («ХВА») +19,8.

Формула-2. Общий зачёт

1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 41 очко
2. Лайам Лоусон («Хайтек») — 30 очков
3. Джехан Дарувала («Карлин») — 28 очков
4. Оскар Пиастри («Према») — 21 очко
5. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 19 очков
6. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 18 очков
7. Кристиан Лундгор («АРТ») — 16 очков
8. Роберт Шварцман («Према») — 16 очков
9. Давид Бекман («Хароуз») — 12 очков
10. Маркус Армстронг («ДАМС») — 10 очков
11. Тео Пуршер («АРТ») — 8 очков
12. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 2 очка
13. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 2 очка
14. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
15. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

Формула-2 2021. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка 3 (32 круга)
28 марта 2021, воскресенье. 13:50 МСК
Окончено
1
Чжоу Гуаньюй
UNI-Virtuosi Racing
1:02:27.858
2
Дэниел Тиктум
Carlin
+0.482
3
Лайам Лоусон
Hitech Grand Prix
+2.950
Шварцман стал виновником аварии в 3-й гонке в Бахрейне и был наказан проездом по пит-лейн
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