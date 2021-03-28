Чжоу Гуаньюй выиграл третью гонку Формулы-2 в Бахрейне, Роберт Шварцман — 7-й

Пилот «УНИ-Виртуози» Чжоу Гуаньюй выиграл третью спринтерскую гонку Гран-при Формулы-2 в Бахрейне.

Второе место занял пилот «Карлин» Дэн Тиктум, однако пилот находится под расследованием за аварию с Оскаром Пиастри. Британец пошёл на обгон Пиастри, после чего их машины столкнулись во втором повороте.

Россиянин Роберт Шварцман, несмотря на штраф в виде проезда по пит-лейну, пробился на седьмое место и благодаря быстрейшему кругу набрал 8 очков в общем зачёте.

Формула-2. Гран-при Бахрейна. Третья спринтерская гонка

1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 32 круга

2. Дэн Тиктум («Карлин») +0,4

3. Лайам Лоусон («Хайтек») +2,9

4. Рихард Версхор («МП Моторспорт») +4,0

5. Маркус Армстронг («ДАМС») +9,7

6. Джехан Дарувала («Карлин») +11,9

7. Роберт Шварцман («Према») +12,1

8. Тео Пуршер («АРТ») +18,4

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») +19,7

10. Маттео Наннини («ХВА») +19,8.

Формула-2. Общий зачёт

1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 41 очко

2. Лайам Лоусон («Хайтек») — 30 очков

3. Джехан Дарувала («Карлин») — 28 очков

4. Оскар Пиастри («Према») — 21 очко

5. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 19 очков

6. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 18 очков

7. Кристиан Лундгор («АРТ») — 16 очков

8. Роберт Шварцман («Према») — 16 очков

9. Давид Бекман («Хароуз») — 12 очков

10. Маркус Армстронг («ДАМС») — 10 очков

11. Тео Пуршер («АРТ») — 8 очков

12. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 2 очка

13. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 2 очка

14. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

15. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.