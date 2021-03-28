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Мазепин — об аварии в дебютной гонке: полностью моя ошибка

Мазепин — об аварии в дебютной гонке: полностью моя ошибка
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал аварию на первом круге Гран-при Бахрейна, которая в итоге привела к его сходу. Россиянин признал, что сам виноват в инциденте и принёс команде извинения.

«Всё очень просто: я допустил ошибку. Шины были холодными, я наехал на бордюр, слишком сильно нажал на газ, и меня развернуло. Полностью моя ошибка. Очень жаль команду, они заслуживали намного большего. Сильно злюсь на себя.

Всё-таки есть и позитивные моменты. У меня было очень мало дней на трассе за рулём болида Ф-1, так что я набрался опыта. Ты многому учишься, но бывают взлёты и падения, и сегодня случилось одно из самых больших падений», — приводит слова Никиты Мазепина RaceFans.

Напомним, гонка в Бахрейне была первой в карьере россиянина в Формуле-1.

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