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Хорнер оценил преимущество, которое пилоты получали за нарушение границ трассы

Хорнер оценил преимущество, которое пилоты получали за нарушение границ трассы
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию с нарушением границ трассы на Гран-при Бахрейна. Гоночная дирекция разрешала пилотам выезжать за пределы трассы в четвёртом повороте на протяжении большой части гонки. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен тоже стал выезжать за пределы трассы, но после получения разрешения от команды.

«Мы видели, что пилоты «Мерседеса», начав атаковать, проезжали по этому участку. Тогда мы обратились в гоночную дирекцию, чтобы уточнить этот момент.

Выезд за пределы трассы на этом участке даёт преимущество в 0,2 секунды. Поэтому пилоты так поступали на каждом круге.

Гоночный директор попросил их придерживаться границ трассы, чтобы там не было предупреждения за неспортивное поведении», — цитирует Хорнера Autosport.

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