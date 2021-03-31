Турция и Бахрейн примут этапы Формулы-1 в случае изменения календаря сезона-2021

Два этапа Формулы-1 могут быть перенесены на трассы в Турции и Бахрейне из-за пандемии коронавируса, сообщает UOL.

По данным источника, руководство «Королевских гонок» начало рассматривать альтернативные варианты в связи с напряжённой ситуацией в Мексике и Бразилии, а также введением соответствующих ограничений в Японии, Австралии и Сингапуре. К тому же, календарь составлен таким образом, что перед некоторыми этапами гонщики не смогут отбыть двухнедельный карантин, если того потребуют власти страны.

Сообщается, что в случае внесения изменений в календарь этап в Стамбуле (Турция) пройдёт в июне, а этап на сокращённой трассе в Сахире (Бахрейн) — в ноябре, перед двумя этапами в соседних странах Ближнего Востока — Гран-при Абу-Даби и Гран-при Саудовской Аравии.