Зафнауэр отказался списывать со счетов Феттеля, который провалил Гран-при Бахрейна

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр прокомментировал неудачное выступление пилота команды Себастьяна Феттеля во время Гран-при Бахрейна. Феттель провалил дебютную гонку в «Астон Мартине», заняв 15-е место. При этом немца ещё и оштрафовали на 10 секунд за столкновение с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом.

«Я думаю, что пока очень-очень рано говорить. Нельзя говорить, что Феттель не сможет набрать прежнюю форму. Мы пока провели всего одну гонку.

Да, она не была удачной, но есть и позитивные моменты. Феттель начинал Гран-при последним, но некоторое время находился в топ-10, хорошо чувствовал себя за рулём болида.

Судя по тому, что я видел, Феттель был недалеко от Лэнса Стролла, который хорошо знает болид и уже долго находится в команде. При этом Стролл закончил гонку на относительно высоком месте.

Феттель пилотирует совсем другой болид, который сильно отличается от того, с которым он работал раньше. У этой машины совсем другие характеристики. Мы говорим пока о самом начале работы. У Феттеля с этой машиной было лишь три дня. Я по-прежнему уверен, что Себ сможет вернуться к прежним результатам», — цитирует Зафнауэра Crash.