Норрис оправдал Мазепина за аварию на Гран-при Бахрейна

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в социальной сети Twitch подробно разобрал Гран-при Бахрейна. Британец остановился и на эпизоде с аварией пилота «Хааса» Никиты Мазепина, которая в итоге привела к сходу россиянина.
«Ну и манёвр. Это сложный момент. Во многом авария объясняется тем, что это его первая гонка. Впереди него 18 машин, или сколько там? Перед ним поток грязного воздуха, в общем, это такая зона турбулентности. Возможно, в этот момент у него вообще не было прижимной силы.
Он пытался внести коррективы, но переборщил. У него была сложная ситуация. Было ли слишком амбициозно с его стороны так нажать на газ? Да. Но всё это комбинация факторов. Сам болид не упрощал его задачу. Чем хуже машина, тем больше вероятность разворота. Ребята, Шумахер тоже развернулся. С этим нет никаких проблем? Давайте хейтить его также. Правила должны быть одинаковы для всех», — сказал Норрис.
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