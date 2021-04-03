Бриаторе: Алонсо был разочарован «Альпин» в Бахрейне

Бывший руководитель команд Формулы-1 Флавио Бриаторе, являющийся ныне менеджером двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, рассказал, что его клиент остался недоволен «Альпин» на Гран-при Бахрейна.

«Я недавно общался с Фернандо по телефону. Он был разочарован, даже невзирая на то, что он понимал, какие позиции будут у команды. Должно быть, они полностью сделали ставку на 2022 год. Кроме того, Алонсо не повезло. Этот кусок пластика в тормозной системе вынудил его сойти. Как бы то ни было, в квалификации он выдал больше, чем то, на что способен болид», — приводит слова функционера Nextgen-Auto.

Напомним, Фернандо Алонсо в 2021 году вернулся в Формулу-1 после двухлетнего простоя. На Гран-при Бахрейна он сошёл с дистанции по техническим причинам.