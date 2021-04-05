В «Рено» рассказали, почему Абитебуль покинул команду

Директор «Рено» Лука де Мео прокомментировал уход из команды Сириля Абитебуля. В прошлом сезоне он был руководителем команды, но по окончании сезона покинул проект, а команда была переименована в «Альпин».
«Это довольно сложный вопрос. Мы начали новое приключение, с прежними людьми было бы сложно двигаться вперёд в новом направлении. Для работы в новом проекте им пришлось бы выйти из зоны комфорта.
У нас был хороший старт с прежними руководителями, мы им благодарны. Но теперь надо двигаться дальше», — цитирует де Мео Motorsport-Total.
Ранее обозреватель Sky Sports Тед Кравиц предположил, что Абитебуль лишился своего места из-за неудачного выступления команды в прошлом сезоне. Также журналист не исключил, что в будущем Абитебуль вернётся в Формулу-1.
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