Валентино Росси ответил критикам, которые призывают его завершить карьеру

Легендарный 42-летний мотогонщик Валентино Росси, демонстрирующий слабые результаты на старте очередного сезона MotoGP, подвергся жёсткой критике за то, что не завершил карьеру. При этом критиковать многократного чемпиона принялся и ветеран мотогонок, 66-летний Марко Лучинелли. Так, он заметил, что Росси последний раз побеждал три года назад, а сейчас выступает лишь ради того, чтобы «финишировать».

Слова Лучинелли не остались без внимания Валентино.

«Мне жаль слышать такие слова от Лучинелли. Он был большим другом моего отца и при встрече со мной всегда был очень любезен. Но, в конце концов, каждый может говорить всё, что ему заблагорассудится. Важен лишь результат. Если я поеду быстро, все поменяют своё мнение, если же нет, то продолжат говорить, что мне следовало уйти раньше.

В любом случае хочу сказать критикам одно. Надеюсь, что в вашем возрасте я не стану таким же», — приводит слова Росси Minutod.com.