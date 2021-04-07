Бывший руководитель «Феррари» может получить должность в «Астон Мартин»
Бывший глава «Феррари» Марко Маттиаччи может вернуться в Формулу-1, сообщает журналист Дитер Ренкен. По словам источника, Маттиаччи получил должность в команде «Астон Мартин».
Инициатором приглашения Маттиаччи стал владелец команды Лоуренс Стролл, с которым они хорошо знакомы. Скорее всего, он в «Астон Мартин» получит должность консультанта.
Маттиаччи руководил «Феррари» в 2014 году. Во главе «Скудерии» он сменил Стефано Доменикали, но покинул команду уже через год. Его в итоге сменил Маурицио Арривабене.
В прошлом сезоне команда «Астон Мартин» выступала под названием «Рейсинг Пойнт». В нынешнем сезоне боевыми пилотами являются Лэнс Стролл и Себастьян Феттель, который перешёл в команду из «Феррари».
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