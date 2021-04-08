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Стратег «Мерседеса»: у меня разрывалось сердце из-за плохих результатов Шумахера

Стратег «Мерседеса»: у меня разрывалось сердце из-за плохих результатов Шумахера
Авто / Формула-1 0
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Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз вспомнил, как в 2010 году в команду пришли Нико Росберг и Михаэль Шумахер. Переход Шумахера после выступления за «Феррари» был важным маркетинговым ходом для команды. Кроме того, в лице немца «Мерседес» получил опытнейшего пилота, который помогал развиваться команде. Правда, в плане спортивных результатов Шумахеру было нечем похвастаться в «Мерседесе».

«У меня разрывалось сердце. Мы очень переживали за него, хотели, чтобы он выиграл гонку, ведь он этого заслуживал и приложил столько усилий.

У меня действительно разрывалось сердце от того, какими были результаты. Я сочувствовал Михаэлю и до сих пор сочувствую, что он не добился результатов, которых заслуживал», — цитирует Ваулза Autosport.

В 2012 Михаэль объявил об уходе из Формулы-1.

10 лет назад Шумахер вернулся в Ф-1: ноль побед, уступил напарнику. Но это было не зря
Многие были уверены, что Михаэль возьмёт с «Мерседесом» восьмой титул. Реальность оказалась суровее.
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