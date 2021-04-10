«У Льюиса всегда доминирующий болид». Вильнёв сравнил Шумахера и Сенну с Хэмилтоном

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв дал понять, что не ставит семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона выше достижений легендарных Айртона Сенны и Михаэля Шумахера. Канадец подчеркнул, что у Льюиса всегда был доминирующий болид, чего нельзя сказать о Сенне и Шумахере.
«Мне сложно сравнивать Хэмилтона с Шумахером и Сенной. Михаэль и Айртон выигрывали в болидах, которые не должны были привозить победы, они делали это в сложных ситуациях, без помощи команды. У Льюиса же всегда был доминирующий болид с полной поддержкой всей команды. Нужно посмотреть, что он сделает без этих двух условий.
Что касается 2021 года, нас ждёт долгая борьба за титул. У «Ред Булл» отличная машина, но их поймали в Бахрейне, победа была у них в кармане, но они нашли способ проиграть. Даже Ферстаппену придётся столкнуться с давлением, он не может позволить себе ошибки", — приводит слова канадца Racingnews365.
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