Видео тренировки Даниила Квята с Костей Цзю
Бывший боевой пилот Формулы-1, а ныне резервист «Альпин» Даниил Квят провёл совместную боксёрскую тренировку с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Костей Цзю.
На видео можно посмотреть, как Квят отрабатывает с ветераном бокса несколько комбинаций. Кроме того, Цзю помогал гонщику тренировать пресс. В целом заметно, что тренировка прошла в очень дружелюбной атмосфере.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Квят неоднократно постил видео своих боксёрских тренировок. К примеру, бой с тенью он отрабатывал даже в боксах Формулы-1. Кроме того, однажды он потренировался в одном зале с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, о чём также сообщал на странице в социальной сети.
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