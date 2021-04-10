Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео тренировки Даниила Квята с Костей Цзю

Видео тренировки Даниила Квята с Костей Цзю
Авто / Формула-1 0

Бывший боевой пилот Формулы-1, а ныне резервист «Альпин» Даниил Квят провёл совместную боксёрскую тренировку с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Костей Цзю.

На видео можно посмотреть, как Квят отрабатывает с ветераном бокса несколько комбинаций. Кроме того, Цзю помогал гонщику тренировать пресс. В целом заметно, что тренировка прошла в очень дружелюбной атмосфере.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Квят неоднократно постил видео своих боксёрских тренировок. К примеру, бой с тенью он отрабатывал даже в боксах Формулы-1. Кроме того, однажды он потренировался в одном зале с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, о чём также сообщал на странице в социальной сети.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021