«Иван Драго». Джовинацци сравнил Квята с героем фильма «Рокки»
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци остался удивлён боксёрскими навыками экс-гонщика «Ред Булл» и «Торо Россо»/«Альфа Таури» Даниила Квята.
Под постом россиянина в «Инстаграме», на котором тот тренируется с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Костей Цзю, Джовинацци оставил эмодзи, выражающие удивление, и написал только два слова — «Иван Драго».
Квят оценил комментарий Антонио и ответил смеющимися эмодзи.
Напомним, что Иван Драго — персонаж серии фильмов «Рокки». Главный соперник Рокки Бальбоа в фильме «Рокки»-4 и главный тренер Виктора Драго в фильме «Крид»-2.
Даниил Квят уже давно известен своей страстью к боксу. В прошлом он даже заявлял, что был бы не против провести настоящий поединок.
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
18:27
-
18:12
-
15:38
-
14:53
-
13:45
-
12:15
-
10:47
-
00:33
- 10 апреля 2021
-
22:36
-
21:28
-
20:34
-
19:15
-
17:58
-
16:38
-
15:53
-
14:34
-
13:36
-
12:52
-
12:18
-
10:36
-
09:46
-
00:56
-
00:48
- 9 апреля 2021
-
23:20
-
21:31
-
20:49
-
19:53
-
18:28
-
17:30
-
16:56
-
15:47
-
14:57
-
13:31
-
12:35
-
11:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам