«Иван Драго». Джовинацци сравнил Квята с героем фильма «Рокки»

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци остался удивлён боксёрскими навыками экс-гонщика «Ред Булл» и «Торо Россо»/«Альфа Таури» Даниила Квята.

Под постом россиянина в «Инстаграме», на котором тот тренируется с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Костей Цзю, Джовинацци оставил эмодзи, выражающие удивление, и написал только два слова — «Иван Драго».

Квят оценил комментарий Антонио и ответил смеющимися эмодзи.

Напомним, что Иван Драго — персонаж серии фильмов «Рокки». Главный соперник Рокки Бальбоа в фильме «Рокки»-4 и главный тренер Виктора Драго в фильме «Крид»-2.

Даниил Квят уже давно известен своей страстью к боксу. В прошлом он даже заявлял, что был бы не против провести настоящий поединок.