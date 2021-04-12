Марко: уверен, что скоро увидим Цуноду на подиуме

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в очередной раз высказал порцию комплиментов в адрес новобранца Формулы-1, пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды. По словам функционера, 20-летний японец уже очень скоро окажется на подиуме.

«Мы уверены, что Цунода станет первым японским гонщиком в истории, который выиграет гонку Формулы-1. Ему только 20 лет, но он не допустил ошибок в первой гонке. У него удивительная скорость. А то, как он обогнал Стролла на последнем круге в Бахрейне…

С точки зрения психологии Цунода также очень хорош, он уверен в себе. Уверен, что скоро мы увидим его на подиуме", — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Юки Цунода сумел финишировать девятым.