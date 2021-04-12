Бергер оценил шансы «Феррари» побороться с «Мерседесом» и «Ред Булл»
Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер признался, что его сильно расстраивают неудачи «Феррари». Во время своей карьеры Бергер выступал за несколько команд, включая «Феррари». В прошлом сезоне «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке Конструкторов.
«Я люблю «Феррари». Страдаю, когда команда выступает хуже, чем должна. Но можно сказать, что они всегда возвращаются. Сейчас команде нужно добавить немного перца в суп. Было бы просто фантастикой, если бы «Феррари» вмешалась в борьбу «Мерседеса» и «Ред Булл». Но я уверен, что «Скудерия» в ближайшие годы вернётся на высокий уровень.
В Формуле-1 трудно сохранять стабильность. Меняются инженеры, технологии», — цитирует Бергера RacingNews 365 со ссылкой на подкаст Fast Lane.
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