Штайнер рассказал о своём подходе к работе с Мазепиным и Шумахером

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал об особенностях работы с дебютантами Формулы-1. В нынешнем сезоне за команду выступают дебютанты «Королевских гонок» россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

«Работа с новичками? Это большой вызов. Формула-1 — очень сложный вид спорта. Но мы знали, каким будет этот вызов. Поэтому в этом нет никаких сюрпризов.

Мы решили сделать это, нам нужно пройти через этот этап. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы гонщикам было комфортно. Я не стараюсь окружить их чрезмерной опекой.

У них есть свои инженеры, им нужно работать с ними каждый день или даже каждый час. Работать надо с ними, а не со мной.

Конечно, в начале я буду обо всём информирован. Посмотрю, нужно ли мне вмешиваться. Но я не делаю всю эту работу сам. У нас отличные люди работают в команде, они знают лучше меня, как делать эту работу. Я просто наблюдаю за происходящим. Если возникает проблема, я вмешиваюсь», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».