Ральф Шумахер: в Имоле Феттелю будет ещё сложнее

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о перспективах гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля на следующем этапе сезона, который пройдёт в Имоле.

«Думаю, что после Бахрейна Феттель извинился перед Оконом. Он там ошибся. Но такое с Себастьяном случалось уже несколько раз. Надеюсь, он найдёт решение.

Если после такой неудачной гонки произойдёт ещё что-то плохое, то это осложнит ситуацию.

В Имоле Феттелю будет ещё сложнее. Ему нужно быть быстрее напарника, не допускать ошибок. Это будет тяжело», — цитирует Шумахера GrandPX.

Феттель перед началом сезона перешёл из «Феррари» в «Астон Мартин». Первая гонка нового сезона для него сложилась крайне неудачно, он допустил столкновение с гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом и набрал штрафные баллы.