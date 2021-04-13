Формула-1 внесла изменения в расписание Гран-при Эмилии-Романьи

Пресс-служба Формулы-1 объявила об изменениях расписания Гран-при Эмилии-Романьи. Изменения связаны с церемонией похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Погребальная церемония мужа Елизаветы II состоится в субботу, 17 апреля.
В связи с церемонией было решено передвинуть время начала квалификации Гран-при. Квалификация будет проходить с 14:00 до 15:00 CET (15:00 – 16:00 мск). Кроме того, третья свободная практика передвинута на 11:00 – 12:00 CET (12:00 – 13:00 мск).
Также было решено перенести время начала первой и второй практик в пятницу, 16 апреля. Первая практика будет проходить с 11:00 до 12:00 CET (12:00 — 13:00 мск), а вторая — с 14:30 до 15:30 CET (15:30 — 16:30 мск). Перед квалификацией состоится минута молчания в память принца Филиппа.
Член королевской семьи скончался на 100-м году жизни. До своего юбилея он не дожил два месяца.
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