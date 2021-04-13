Хэмилтон рассказал, когда определится с карьерными планами

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что решение о дальнейшей карьеры он примет до конца года. Британец намекнул, что пока не намерен завершать выступления, но дал понять, что всё может поменяться.
«Моё решение не будет связано с тем, завоюем мы титул или нет. Я не буду уходить из-за того, что появятся трудности. Да, я хотел однолетний контракт и говорил Вольфу, что когда мы будем обсуждать будущее, будет здорово это делать гораздо раньше января.
Я полностью предан спорту. Мне нравится, что я делаю. В этом году нас ждёт отличная битва, то, что я люблю. На данный момент не думаю, что это конец. Я в предвкушении грядущих изменений в регламенте. Но буду определяться со своим будущим в следующие восемь месяцев. За это время пойму, готов ли я прекращать гоняться. Не думаю, что это так, но никогда нельзя знать наверняка», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.
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