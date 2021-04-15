Журналист Motorsport: слухи о выступлении Квята — абсолютный нонсенс

Журналист издания Motorsport Джон Ноубл отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым резервный пилот «Альпин» Даниил Квят может выступить на Гран-при Эмилии-Романьи. Ранее сообщалось, что один из гонщиков «Альпин» Эстебан Окон или Фернандо Алонсо заразились коронавирусом. Так, якобы один из них сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Но Ноубл утверждает, что Квят в Имоле не выступит. При этом журналист не сообщил, откуда получил обновлённую информацию.

«Циркулируют всякие бредовые истории о том, что Алонсо или Окон могут пропустить гонку в Имоле из-за положительного теста на коронавирус. А Квят якобы может заменить кого-то из них. Но эти слухи — абсолютный нонсенс», — написал Ноубл в своём «твиттере».