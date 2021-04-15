Ферстаппен: даже если бы выиграл ГП Бахрейна, «Ред Булл» всё равно было бы что улучшать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Ожидается, что основная борьба развернётся между Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Первый этап Формулы-1 выиграл Хэмилтон, а Ферстаппен стал вторым.

«Конечно, в Бахрейне мы могли некоторые вещи сделать лучше. Но легко говорить после гонки.

«Ред Булл» всегда стремится улучшить болид, это наше постоянное желание, мы всё время ведём соответствующую работу. Даже если бы мы выиграли гонку в Бахрейне, всё равно нам было бы над чем работать. Особенно когда приходится бороться с командой с семикратным чемпионом мира. И мы продолжим нашу борьбу в Имоле.

Я готов к битве. Впереди у нас очень длинный сезон», — цитирует Ферстаппена GPFans.