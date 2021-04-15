Алонсо отложил выход автобиографии до окончания карьеры, чтобы потом «рассказать правду»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сообщил, что решил отложить публикацию автобиографии. Он издаст её после того, как завершит карьеру.

«Я работаю над книгой уже несколько лет. Изначально планировал выпустить её в 2018 году, когда ушёл из Формулы-1. Но затем я отложил публикацию, поняв, что я всё равно буду выступать в других сериях, а затем ещё и вернулся в Формулу-1.

Я выпущу книгу, когда завершу карьеру. Я смогу рассказать о собственном опыте в гонках и всю правду.

Возможно, выход книги с некоторыми фактами и мыслями был бы странным, учитывая, что я ещё продолжаю выступать. Предпочитаю завершить карьеру, а затем рассказать свою историю в автоспорте», — цитирует Алонсо Motorsport со ссылкой на прямой эфир испанца в «Инстаграме».