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Алонсо отложил выход автобиографии до окончания карьеры, чтобы потом «рассказать правду»

Алонсо отложил выход автобиографии до окончания карьеры, чтобы потом «рассказать правду»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сообщил, что решил отложить публикацию автобиографии. Он издаст её после того, как завершит карьеру.

«Я работаю над книгой уже несколько лет. Изначально планировал выпустить её в 2018 году, когда ушёл из Формулы-1. Но затем я отложил публикацию, поняв, что я всё равно буду выступать в других сериях, а затем ещё и вернулся в Формулу-1.

Я выпущу книгу, когда завершу карьеру. Я смогу рассказать о собственном опыте в гонках и всю правду.

Возможно, выход книги с некоторыми фактами и мыслями был бы странным, учитывая, что я ещё продолжаю выступать. Предпочитаю завершить карьеру, а затем рассказать свою историю в автоспорте», — цитирует Алонсо Motorsport со ссылкой на прямой эфир испанца в «Инстаграме».

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