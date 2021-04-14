Трулли: Алонсо хочет, чтобы всё внимание было направлено на него

Бывший пилот Формулы-1 Ярно Трулли поделился мнением о пилоте «Альпин» Фернандо Алонсо.

«Фернандо — один из тех гонщиков, кто любит психологические игры и не боится заниматься политикой в команде. Но это отличительная черта топ-пилота, который в конечном счёте хочет быть номером один в команде. Так что я его не виню.



Я не такой, как он. Я всегда предпочитал доказывать всё результатами, а не играть в политику. И, наверное, это было одной из моих ошибок.



Разумеется, за счёт политики он всегда старался извлечь максимум из команды, добиться максимума для себя. Он всегда старался быть в центре внимания, впрочем, этого стоило бы ожидать от топ-пилота… Он хочет, чтобы всё внимание было направлено на него», — приводит слова Трулли пресс-служба Формулы-1.