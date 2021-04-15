Мазепин — об аварии на Гран-при Бахрейна: я полностью смирился с этим

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался об аварии на Гран-при Бахрейна, которая привела к его сходу в дебютной гонке в Формуле-1.
«Я полностью смирился с этим, в том смысле, что я, очевидно, был очень расстроен. Думаю, двигаться дальше будет довольно легко. У всех бывают трудные дни. Лучше оставить это позади, потому что ты можешь только учиться и выносить из этого опыт, который лично для меня достаточно полезен.
Всё произошло очень быстро, и момент, когда я понял, где оказался, был очень болезненным. Но если жить прошлым, это плохо скажется на твоём развитии. В Формуле-1 23 гонки, очевидно, будут взлёты и падения. Важно вынести как можно больше из плохого опыта, но не тянуть за собой негатив, потому что в этом случае ты будешь стоять на месте, а не двигаться дальше.
Было важно всё изучить и проанализировать, и это было сделано неделю назад. Теперь я думаю только о предстоящем уик-энде», — приводит слова Мазепина PlanetF1.
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