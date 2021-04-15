«Ред Булл» обнаружил проблему, помешавшую Пересу в квалификации ГП Бахрейна

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что не сумел пройти в третий сегмент квалификации на Гран-при Бахрейна из-за обнаруженной позднее проблемы с тормозами.
«Мы могли бы изменить стратегию после первой попытки, но я был вполне уверен, потому что просто потерял три десятые в одном повороте, допустив ошибку. Я был уверен, что сумею добиться нужного времени. У нас была маленькая проблема с тормозами, которую мы обнаружили лишь позднее, и теперь мы понимаем, что пошло не так. Думаю, без этой проблемы мы определённо прошли бы дальше.
Попытка провести попытку на „медиуме“ была правильным решением. Если у тебя есть машина, которая позволяет добиться максимального результата, то нужно выбирать наилучшую стратегию. Если это значит, что иногда надо рисковать, то мы будем рисковать. С учётом темпа, который, как мы считали, у нас был, это определённо было верным решением», — приводит слова Переса RaceFans.
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