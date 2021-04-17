Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Онлайн-трансляция
Сегодня, 17 апреля, состоится квалификация второго этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Этап принимает автодром имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Начало квалификации запланировано на 15:00 по московскому времени.
После первого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Ф-1 — пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Онлайн-трансляция квалификации
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