Леклер не покинет «Феррари», даже если ему пообещают двукратное повышение зарплаты

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не намерен покидать команду ни при каких обстоятельствах. По его словам, уйти из Маранелло его даже не заставит двукратное повышение зарплаты от одной из заинтересованных сторон.

«Даже если мне предложат в два раза больше, я не уйду. «Феррари» — это нечто особенное. Деньги важны, но я верю в проект и хочу пройти путь с командой. Мечтал о «Феррари» с самого детства.

Моя цель — стать чемпионом мира с командой. Не существует предложения, которое заставило бы меня отказаться от этого. Я рад быть в «Феррари» и хочу достигнуть своих целей. Не уйду, пока не добьюсь своего. Но если говорить о нынешнем сезоне, то в 2021 году хотелось бы выиграть хотя бы одну гонку», — приводит слова Леклера GPblog.