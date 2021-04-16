Хэмилтон отметил прогресс «Мерседеса» по сравнению с Гран-при Бахрейна

Пилот «Мерседсеса» Льиюс Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Эмилии-Романьи, дав понять, что в этот раз болид работает намного лучше, чем на этапе в Бахрейне.

«Команда упорно трудилась, чтобы понять, что произошло в предыдущей гонке, где мы были слабы. Хотели понять, сможем ли мы внести коррективы, чтобы улучшить настройки машины. Думаю, что в этот раз трасса нам подходит больше. Мы начали день с очень хорошими настройками, внесли пару поправок, никаких серьёзных проблем не было. Пока что доволен темпом.

Но мы пока не видели силы «Ред Булл». Похоже, у них получилась сложная сессия. Будет интересно посмотреть, насколько быстрыми они окажутся в квалификации. Здесь важен результат квалификации, так как преследовать на этой трассе тяжело», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».