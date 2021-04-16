Цунода рассказал, как не мог дотянуться до обычных педалей болида Формулы-1

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода ответил на вопрос, какими свежими идеями он уже успел снабдить свою команду Формулы-1 с момента начала совместной работы. Рост Цуноды составляет всего 161 см, он является самым низким пилотом Ф-1.



«Определённо, я дал им свежие идеи насчёт кокпита: педали. Они создали для меня специальные педали. У меня были проблемы с тем, чтобы дотянуться до обычных. Так что, думаю, я обеспечил их действительно свежими идеями насчёт педалей и кокпита. Но, надеюсь, в будущем, когда я надеюсь стать опытным гонщиком, то смогу рассказывать инженерам о своих ощущениях от машины и, надеюсь, о том, как хорошо всё работает.



Команда сейчас довольна моими отзывами. Думаю, у нас с Пьером они похожие, что всегда очень хорошо для команды», — приводит слова Цуноды RacingNews365.