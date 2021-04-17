Феттель остался доволен новинками, которые «Астон Мартин» привёз в Имолу

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Эмилии-Романьи. По словам немца, в ходе тренировок были испытаны некоторые новинки, работой которых он остался доволен.

«Часть сегодняшней программы была посвящена тестированию некоторых аэродинамических новинок. Первое впечатление заставляет воодушевиться, особенно с точки зрения чувства болида. Это должно нам помочь сделать шаг вперёд. Убеждён, можем быть более конкурентоспособными, чем в Бахрейне.

Мы многое вынесли с первого этапа и работали как на базе, так и здесь, на трассе. Это должно принести свои плоды и помочь прогрессировать. Думаю, данные, полученные сегодня, также помогут нам в квалификации», — приводит слова немца пресс-служба команды.