Феттель остался доволен новинками, которые «Астон Мартин» привёз в Имолу
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Эмилии-Романьи. По словам немца, в ходе тренировок были испытаны некоторые новинки, работой которых он остался доволен.
«Часть сегодняшней программы была посвящена тестированию некоторых аэродинамических новинок. Первое впечатление заставляет воодушевиться, особенно с точки зрения чувства болида. Это должно нам помочь сделать шаг вперёд. Убеждён, можем быть более конкурентоспособными, чем в Бахрейне.
Мы многое вынесли с первого этапа и работали как на базе, так и здесь, на трассе. Это должно принести свои плоды и помочь прогрессировать. Думаю, данные, полученные сегодня, также помогут нам в квалификации», — приводит слова немца пресс-служба команды.
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