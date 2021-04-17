В Формуле-1 опубликовали видео аварии Переса и Окона в Имоле

16 апреля на трассе в Имоле прошли тренировки Гран-при Эмилии-Романьи. В ходе первой сессии между пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и гонщиком «Альпин» Эстебаном Оконом произошла авария. В пресс-службе Формулы-1 впервые опубликовали видео этого эпизода.

Видео доступно на странице Формулы-1 в социальной сети «Инстаграм». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

После завершения тренировок советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко возложил ответственность за инцидент на мексиканского пилота. Серхио обогнал Окона, однако затем машины соприкоснулись на апексе очередного поворота. Стюарды не стали никого наказывать по итогам расследования.

Напомним, в прошлом Окон и Перес выступали вместе в составе «Рейсинг Пойнт». Будучи пилотами одной команды, они также допускали столкновения, в том числе во время гонок.