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Цунода разбил болид в первом сегменте квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Цунода разбил болид в первом сегменте квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
Авто / Формула-1 0

В эти минуты на автодроме в Имоле проходит квалификация Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Уже в первом сегменте на трассе не обошлось без серьёзного инцидента. Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода ошибся на повороте «Варианте Альта». В результате он потерял заднюю часть болида и врезался в стену. Сам Юки не пострадал и выбрался из болида. Машина же получила серьёзные повреждения.

Квалификационная сессия на несколько минут была прервана красными флагами.

Фото разбитого болида доступно на странице Формулы-1 в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, что Юки Цунода проводит дебютный сезон в Формуле-1. На Гран-при Бахрейна он выступил достаточно успешно, финишировав на девятом месте. При этом обгон Лэнса Стролла, позволивший ему набрать 2 очка, он совершил уже на последнем круге.

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