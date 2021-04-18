Латифи: я не видел Мазепина — думал, еду по трассе последним

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Эмилии-Романьи после контакта с российским пилотом «Хааса» Никитой Мазепиным. Латифи взял на себя вину за столкновение.
«Сильно разочаровывающая гонка с моей стороны. Без сомнений, это моя ошибка в очень-очень сложных условиях. Я вылетел, постарался вернуться на трассу с левой стороны. В итоге произошёл контакт с Мазепиным — я его не видел. Думал, что еду по трассе последним.
Вероятно, это была самая опасная половина круга, которую я когда-либо проехал. Водяные брызги были просто худшими, я ничего не видел до момента, когда в первый раз вылетел. Но, в конечном счёте, это моя ошибка, приношу извинения команде», — заявил Латифи в интервью официальному сайту Формулы-1.
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