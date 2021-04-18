Райкконена оштрафовали на 30 секунд, Алонсо попал в очки на ГП Эмилии-Романьи

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен был оштрафован на 30 секунд по итогам Гран-при Эмилии-Романьи. Райкконена оштрафовали за нарушение процедуры рестарта. Это является эквивалентом 10-секундного Stop&Go во время гонки.
На круге перед рестартом машину Райкконена развернуло в третьем повороте. В результате он потерял несколько мест. Команда сообщила ему, что он имеет право их вернуть. Финский пилот не смог вернуть места до того, как сейфти-кар погасил огни. В соответствии с правилами Райкконен действительно не мог обгонять в такой ситуации. Стюарды признали, что финн оказался в противоречивой ситуации, когда надо было вернуть позицию, но нельзя было уже обгонять.
Так как Райкконен не смог вернуть свою позицию, то по правилам должен был поехать на пит-лейн и уже оттуда стартовать последним. Он не поехал и получил штраф в 30 секунд.
Райкконен пересек финишную черту девятым и должен был заработать два очка. Но из-за штрафа он покинул очковую зону. Теперь на 9-е место переместился гонщик «Альпин» Эстебан Окон, а 10-м стал его напарник Фернандо Алонсо, набравший первое очко в нынешнем сезоне.
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