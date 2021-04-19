Леклер рассказал, почему не обогнал Ферстаппена на рестарте
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему не обогнал Макса Ферстаппена на рестарте Гран-при Эмили-Романьи, не воспользовавшись ошибкой нидерландца.
«Я рассматривал такой вариант. Но в то же время я сбросил скорость. Оглядываясь назад, понимаю, что это был правильный выбор, потому что убеждён, что одно колесо Ферстаппена всё время оставалось на трассе.
Учитывая это, я замедлился, так как он не полностью сошёл с трассы и я это видел. Так что у меня промелькнула мысль его обойти, но было поздно. Он был лидером", — приводит слова монегаска Motorsport.
Напомним, Макс Ферстаппен в итоге завоевал победу на Гран-при Эмилии-Романьи, что касается Леклера, пилот «Феррари» финишировал на четвёртой позиции.
Рекомендуем вам
- 19 апреля 2021
-
09:58
-
00:47
-
00:10
- 18 апреля 2021
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:33
-
22:29
-
21:52
-
21:26
-
20:38
-
20:21
-
20:13
-
20:09
-
20:05
-
20:02
-
19:57
-
19:40
-
19:29
-
19:03
-
18:56
-
18:49
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:14
-
17:45
-
17:33
-
17:15
-
16:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам