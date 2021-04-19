Леклер рассказал, почему не обогнал Ферстаппена на рестарте

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему не обогнал Макса Ферстаппена на рестарте Гран-при Эмили-Романьи, не воспользовавшись ошибкой нидерландца.

«Я рассматривал такой вариант. Но в то же время я сбросил скорость. Оглядываясь назад, понимаю, что это был правильный выбор, потому что убеждён, что одно колесо Ферстаппена всё время оставалось на трассе.

Учитывая это, я замедлился, так как он не полностью сошёл с трассы и я это видел. Так что у меня промелькнула мысль его обойти, но было поздно. Он был лидером", — приводит слова монегаска Motorsport.

Напомним, Макс Ферстаппен в итоге завоевал победу на Гран-при Эмилии-Романьи, что касается Леклера, пилот «Феррари» финишировал на четвёртой позиции.