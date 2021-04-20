«Славные были деньки». Хэмилтон показал видео из детства

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал видео из детства. На нём заметно, что британец находится на каком-то автодроме, а на его лице играет довольная улыбка.
«Славные были деньки», — подписал пост Хэмилтон.
Соответствующее видео доступно на странице британца в «Инстаграме».
Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1, после двух этапов чемпионата мира, Хэмилтон занимает первое место в общем зачёте, в его активе 44 очка. На втором месте Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (43).
Британец в нынешнем году неоднократно заявлял, что ещё не определился со своим будущим. Его нынешний контракт с «Мерседесом» рассчитан до конца 2021 года. Льюис обещал определиться с планами до наступления зимы и не исключал, что может уйти из спорта.
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