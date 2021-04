Документальный сериал о Формуле-1 Drive to Survive номинирован на премию «Эмми»

Документальный сериал о Формуле-1 Drive to Survive был номинирован на спортивную премию «Эмми», сообщается на странице организации в «Твиттере».

Проект Netflix будет представлен в номинации «Лучший документальный сериал о спорте». Помимо Drive to Survive, на награду будут претендовать сериалы «Всё или ничего: Тоттенхэм Хотспур», The Cost of Winning, «Протест» и Texas 6.

Победитель будет определён 8 июня.

Премьера третьего сезона Drive to Survive состоялась 19 марта 2021 года. Документальный сериал вышел в 2018 году. Некоторые гонщики критиковали проект за неточности. Авторы фильма показали эксклюзивные кадры, сделанные во время гонок. Зрители могут заглянуть за кулисы мира Формулы-1. Каждый сезон состоит из 10 серий.