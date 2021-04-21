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Валттери Боттас: в эпизоде с Расселлом я не нарушал джентльменское соглашение пилотов

Валттери Боттас: в эпизоде с Расселлом я не нарушал джентльменское соглашение пилотов
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал столкновение с гонщиком «Уильямса» Джорджем Расселлом во время Гран-при Эмилии-Романьи. Финский гонщик подчеркнул, что не нарушал никаких джентльменских соглашений. Ранее о нарушении джентльменских договорённостей заявил Расселл.

«Пилоты ранее договорились, заключили джентльменское соглашение, что если более быстрый болид приближается в зоне DRS, мы не будем в последний момент хвататься за руль и мешать», — пояснил Расселл.

«Нет, не думаю, что мои действия можно так охарактеризовать. Я не делал ничего неожиданного. Думаю, что это очевидно. Я оставлял свободное место. С моей точки зрения, действия были чистыми. И, конечно, я защищал позицию. Я не планирую давать лишних возможностей. Но когда я участвую в гонке, сохраняю уважение к соперникам», — цитирует Боттаса Autosport.

Стюарды, изучив инцидент, не стали признавать виновным ни одного из пилотов.

Расселл извинился перед Боттасом за аварию на Гран-при Эмилии-Романьи
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