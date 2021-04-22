Вольф: конечно, «Мерседес» будет последней командой Хэмилтона в Формуле-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о будущем пилота команды Льюиса Хэмилтона. Вольф выразил уверенность, что британский гонщик больше не будет выступать за другие команды.

«Конечно, «Мерседес» будет последней командой Хэмилтона. Лучшего места, чем наша команда, нет. Мы хотим, чтобы он и дальше продолжал выступать за нас. Мы отлично работаем вместе, мы вместе отпраздновали много успехов. Всё говорит в пользу продолжения этого сотрудничества», — цитирует Вольфа Motorsport-Total.

Перед началом сезона Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на один год. Многие СМИ сообщали, что нынешний сезон может стать последним для Льюиса в Формуле-1. Якобы Хэмилтон может завершить карьеру, если выиграет чемпионат мира в рекордный восьмой раз.