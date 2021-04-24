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Де Врис выиграл Гран-при Формулы-E в Валенсии, в конце гонки случился массовый сход

Де Врис выиграл Гран-при Формулы-E в Валенсии, в конце гонки случился массовый сход
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
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В Валенсии завершился пятый этап чемпионата мира Формулы-E. Победителем Гран-при стал Ник де Врис. Второе место занял Нико Мюллер, третьим финишировал Стоффель Вандорн, совершивший прорыв с 24-го места.

Последние круги гонки получились хаотичными. После очередного пейс-кара машинам осталось проехать два круга, на которые большей части пилотов попросту не хватило энергии. Большая часть болидов потеряла скорость и продолжала гонку накатом.

В частности, португалец Антонио Феликс да Кошта из DS Techeetah, лидировавший всю гонку, потерял множество позиций и финишировал лишь седьмым. Часть машин до финиша не добралась.

Формула-E. Гран-при Валенсии. Гонка

1. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ FE Team)
2. Нико Мюллер (Dragon Racing) +13,128
3. Стоффель Вандорн (Mercedes-Benz EQ FE Team) +24,886
4. Ник Кэссиди (Virgin Racing) +36,903
5. Рене Раст (ABT Audi Sport) +51,650
6. Робин Фряйнс (Virgin Racing) +52,985
7. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah) +1.09,538
8. Алекс Линн (Mahindra Racing) +1.33,405
9. Сэм Бёрд (Jaguar Racing) +1.36,009
10. Лукас ди Грасси (ABT Audi Sport) +2.11,946.

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