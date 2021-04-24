Ожье лидирует на Ралли Хорватия, несмотря на прокол колеса

Заключительный день Ралли Хорватии семикратный чемпион мира Себастьен Ожье начнёт в роли лидера. При этом у него будет комфортное преимущество.
Ожье вышел в лидеры на первом спецучастке, опередив Тьерри Нёвиля. Кроме того, Себастьен выиграл четыре из восьми спецучастков. Не помешал Ожье и прокол колеса в начале дневной сессии. Впрочем, без этого инцидента Себастьен лидировал бы с более внушительным отрывом.
Второе место в зачёте занимает напарник Ожиье по «Тойоте» Элфин Эванс. Тройку лучших замыкает Нёвиль.
Ралли Хорватия. Общий зачёт
1. Себастьен Ожье (Toyota) — 2:01.59,2
2. Эльфин Эванс (Toyota) — +6,5
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai) — +9,4
4. Отт Тянак (Hyundai) — +34,5
5. Адриен Фурмо (Ford) — +1.24,0
6. Гас Гринсмит (Ford) — +2.19,2
7. Такамото Кацута (Toyota) — +2.43,5
8. Крэйг Брин (Hyundai) — +3.45,7
9. Теэму Суннинен (Ford) — +7.50,5
10. Николай Грязин (Movisport) — +8.05,5.
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