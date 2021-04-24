Ожье лидирует на Ралли Хорватия, несмотря на прокол колеса

Заключительный день Ралли Хорватии семикратный чемпион мира Себастьен Ожье начнёт в роли лидера. При этом у него будет комфортное преимущество.

Ожье вышел в лидеры на первом спецучастке, опередив Тьерри Нёвиля. Кроме того, Себастьен выиграл четыре из восьми спецучастков. Не помешал Ожье и прокол колеса в начале дневной сессии. Впрочем, без этого инцидента Себастьен лидировал бы с более внушительным отрывом.

Второе место в зачёте занимает напарник Ожиье по «Тойоте» Элфин Эванс. Тройку лучших замыкает Нёвиль.

Ралли Хорватия. Общий зачёт

1. Себастьен Ожье (Toyota) — 2:01.59,2

2. Эльфин Эванс (Toyota) — +6,5

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai) — +9,4

4. Отт Тянак (Hyundai) — +34,5

5. Адриен Фурмо (Ford) — +1.24,0

6. Гас Гринсмит (Ford) — +2.19,2

7. Такамото Кацута (Toyota) — +2.43,5

8. Крэйг Брин (Hyundai) — +3.45,7

9. Теэму Суннинен (Ford) — +7.50,5

10. Николай Грязин (Movisport) — +8.05,5.