«Организаторы словно отсеивают ловушечками новичков». Юров — о прологе «Золота Кагана»

Сегодня в Астрахани стартовал ралли-рейд «Золото Кагана – 2021». О том, как прошёл пролог гонки, рассказал гонщик команды RM Sport, АО «Русская механика» Владимир Юров, показавший третье место в зачёте квадроциклов.



«Эмоциональный был день: открытие, подготовка — преобладают эмоции, а езды было очень мало. Трасса была 15 километров. В самом начале организаторы сделали переезды через канавы — это было самым интересным. Этих канав не было видно. Такое ощущение, словно организаторы такими ловушечками отсеивают новичков и проверяют на прочность старичков. Если быстро идёшь ходом, то можно влететь в эти канавы. Я две переехал кое-как, на тормозах, думал, что дальше прямая, а потом увидел ещё одну канаву. В общем, трасса была несложная, но с изюминкой. Сегодня всё понравилось», — приводит слова Юрова телеграм-канал Cross-Country Rally.

Посмотреть видеорепортаж о прологе ралли «Золота Каган» можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.