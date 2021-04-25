«Наш конёк — скорость!» Пилот с ограниченными возможностями — о дебюте в гонках

Гонщик команды АСК «Вираж» Игорь Климанов рассказал, как для него сложился пролог ралли-рейда «Золото Кагана». Для Климанова этот пролог стал дебютным в его карьере в автогонках. Игорь — инвалид 3 группы, получивший травму ноги в 27 лет в автоаварии, поэтому Климанов управляет автомобилем «Порше» протезированной нижней конечностью.
«У нас возникла техническая неисправность: немного подвела техника, позднее стартанули. Но всё прошло здорово. Такой бешеный драйв: песок, пустыня, солнце в глаза! Пейзажи просто фантастические, эмоции просто зашкаливают, когда несёшься на скорости больше 100 км/ч!
Песок, рвы, канавы, эстакады, дорога через какие-то сухие палки – прямо всё, как нужно! Одни сплошные эмоции. Не было и доли секунды, чтобы мы думали: «Ну, поедем теперь попроще». Появился прямой участок — топим, ведь наш конёк — скорость! Несколько раз, конечно, так увлеклись: у меня, возможно, маловато опыта. Прыгнули, хорошенько долбанулись. Но в целом всё отлично», — приводит слова Климанова телеграм-канал Cross-Country Rally.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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