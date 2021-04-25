Вязович выиграл второй спецучасток «Золота Кагана», Николаев стал вторым

В воскресенье, 25 апреля, прошёл второй спецучасток ралли «Золото Кагана» — второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Лучшее время показал гонщик команды «МазСПОРТавто» Сергей Вязович, опередивший Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова.



«Убойные» астраханские трассы стали причиной типичных для этой местности механических поломок у большого количества экипажей. Не избежали технических неполадок и спортсмены команды «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба команды. На машине Андрея Каргинова были проблемы с рулевым управлением, а экипаж Сергея Куприянова после поломки редуктора заднего моста был вынужден доехать до финиша только с передними ведущими колёсами. Проблемы с мотором случились у белорусского экипажа «МазСПОРТавто» Алексея Вишневского.



«Ранний старт, подъем в 6 утра. Хотелось спать. Лиазон дался тяжело. В какой-то степени это было компенсировано интересной остановкой по пути на старт — попили чай с баурсаками и посмотрели декорации к фильму «Орда». Левый берег всегда считался особенно ухабистым. Это почувствовал сегодня каждый. Начался быстрыми дорожками. Плавные спуски, подъёмы… Но дальше началось то, что мы привычно называем «Астрахань». Я всё-таки больше люблю трассы другого типа. Весьма странное время на финише. Подозреваю, что какие-то проблемы с зачётом времени. Уверен, что мы не могли ходом столько проиграть», — отметил после финиша камазовец Антон Шибалов.



Ралли-рейд «Золото Кагана». Второй спецучасток. Зачёт грузовиков



1. Вязович С. — 3:32:22

2. Николаев Э. +0:03:07

3. Сотников Д. +0:03:16

4. Мардеев А. +0:08:15

5. Шибалов А. +0:14:29

6. Мурылев В. +0:23:58

7. Каргинов А. +0:41:48

8. Каримов Б. +0:43:46

9. Куприянов С. +1:02:57

10. Хлебов А. +1:46:33

11. Шкляев М. +2:47:16.