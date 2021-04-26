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Сегодня в Формуле-1 должны одобрить введение спринтов

Сегодня в Формуле-1 должны одобрить введение спринтов
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 26 апреля, формату спринтов в квалификации Формулы-1 должны дать зелёный свет, сообщает Racefans. Ожидается, что комиссия Формулы-1 согласует внедрение нового формата. В нынешнем сезоне он будет задействован на трёх этапах.

Для одобрения внедрения нового формата необходимо, чтобы у него было 28 голосов из 30. У каждой команды есть один голос. Ещё по 10 голосов у руководства Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА).

Ранее глава Формулы-1 Стефано Доменикали уже говорил, что новый формат повысит интерес к Гран-при. При этом некоторые пилоты скептически отнеслись к планам Формулы-1. В частности, против нововведения выступили Себастьян Феттель, Серхио Перес и Даниэль Риккардо.

В Формуле-1 не планируют проводить спринты на каждом Гран-при
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