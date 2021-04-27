Эргашев: навигационный прибор не показал несколько контрольных точек

Узбекистанский гонщик команды Team Maria Oparina Анвар Эргашев рассказал, как для него сложился третий спецучасток ралли-рейда «Золото Кагана». Эршагев стал 12-м в абсолютном зачёте и пятым в классе мотовездеходов T3, где лучшее время показал Павел Сильнов.
«Мы успешно финишировали. Сегодня были и скоростные места, и песок, дюны, включая легендарный «Большой брат». Я думал, он огромный такой, но на деле не такой огромный. Песок попадал в салон, в глаза. Попробовали его на вкус.
Темп был выше, чем вчера. Уже вкатились, можно сказать. Снова глючил навигационный прибор: не показал несколько контрольных точек. Штурман будет разбираться. А в остальном у меня только положительные эмоции, я получил огромное удовольствие», — заявил Эргашев в интервью YouTube-каналу Cross-Country Rally.
- 27 апреля 2021
-
01:22
-
01:13
-
00:44
-
00:38
- 26 апреля 2021
-
23:29
-
21:58
-
20:47
-
19:46
-
18:41
-
17:24
-
16:52
-
15:38
-
15:11
-
15:01
-
14:32
-
13:25
-
12:46
-
12:02
-
11:12
-
10:37
-
09:35
-
00:46
-
00:34
-
00:33
-
00:22
- 25 апреля 2021
-
23:58
-
23:48
-
22:33
-
21:28
-
20:52
-
19:59
-
18:51
-
17:54
-
16:25
-
15:22