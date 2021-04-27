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Эргашев: навигационный прибор не показал несколько контрольных точек

Эргашев: навигационный прибор не показал несколько контрольных точек
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Узбекистанский гонщик команды Team Maria Oparina Анвар Эргашев рассказал, как для него сложился третий спецучасток ралли-рейда «Золото Кагана». Эршагев стал 12-м в абсолютном зачёте и пятым в классе мотовездеходов T3, где лучшее время показал Павел Сильнов.

«Мы успешно финишировали. Сегодня были и скоростные места, и песок, дюны, включая легендарный «Большой брат». Я думал, он огромный такой, но на деле не такой огромный. Песок попадал в салон, в глаза. Попробовали его на вкус.

Темп был выше, чем вчера. Уже вкатились, можно сказать. Снова глючил навигационный прибор: не показал несколько контрольных точек. Штурман будет разбираться. А в остальном у меня только положительные эмоции, я получил огромное удовольствие», — заявил Эргашев в интервью YouTube-каналу Cross-Country Rally.

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