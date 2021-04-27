«Верю во всех своих парней!» Глава команды RM Sport — о настрое на финиш «Золота Кагана»

Руководитель команды RM Sport, АО «Русская механика» Юлия Андреева прокомментировала ход третьего спецучастка ралли-рейда «Золото Кагана — 2021». В составе её команды быстрейшим в понедельник оказался Алексей Зверев, занявший четвёртое место в зачёте квадроциклов. В общем зачёте Владимир Юров занимает пятую позицию.
«Считаю, день прошёл для нас очень удачно. Все четыре пилота финишировали. На внутреннем брифинге мы подвели итоги дня и выработали тактику на завтрашний этап.
Алексей Зверев накануне занял десятое место, что, к сожалению, теперь вряд ли позволит ему претендовать на места на подиуме, поэтому сегодня он помогал коллегам — такая командная тактика. Но с нами здесь выступает наш дилер Владимир Юров, да и Алексей Милющенков сохраняет шансы. Я верю во всех своих парней! Даже в последний день ещё возможно всё», — заявила Андреева в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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