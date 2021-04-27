Климанов: на нашей серийной «Порше» нет гидроног. Единственная гидронога — это мой протез!

Гонщик команды АСК «Вираж» Игорь Климанов рассказал, как для его экипажа сложился третий этап ралли-рейда «Золото Кагана — 2021», на котором он занял 42-е место в абсолютном зачёте и девятое в своём классе.



«На втором этапе у нас несколько раз сломалась машина, мы вылетали и несколько раз чуть не перевернулись, влетели в солончак, глину, чудом пронеслись там. Я знал, что это экстремальный вид спорта, но не думал, что настолько! Ломаются люди, ломается техника… А в третий день мы полдня копали песок. Ехали, копали, ехали, копали. Всё-таки у меня практически нет опыта езды по песку. Что-то получалось, что-то – не очень. Очень экстремально! Всё было на пределе возможностей, на пределе сил. Кажется, уже скоро куда-то приедешь, а потом узнаёшь, что ещё ничего и не проехал! А уже хочется выскочить из машины и уйти пешком домой!



Огромное спасибо другим водителям за солидарность. Сначала нас вытаскивал экипаж на Mitsubishi Pajero, потом – дебютант гонки на багги. Парень на багги стал нас вытаскивать и сам зарылся в песок. Так что вытащили Cayenne, потом – багги, а потом еще два раза Cayenne, потому что вытащили его и снова зарылись, в одну минуту. На нашей серийной «Порше» нет гидроног. Единственная гидронога — это мой протез на ноге! Он мне очень помогал, но и его усилий при этих раскопках было недостаточно.



Был тяжелый день как эмоционально, так и физически. Я благодарю всех организаторов. Это очень серьёзное испытание мужского характера», — заявил Климанов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.